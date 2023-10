Jó látni, hogy ennyi komáromi diáknak, fiatal felnőttnek fontos a környezetvédelem, akik szabadidejüket nem sajnálva, mások után is összeszedik a szemetet. Milyen kár, hogy még mindig rengeteg ember nem érzi át erőfeszítéseiket. Hány erdei utat, parkot tesznek tönkre emberek az odahordott szeméttel. Mennyi felesleges hulladékot termelünk mindannyian a háztartásunkban. Aztán pedig csodálkozunk, ha szinte belefulladunk a szemétbe. A környezetvédelmet pedig a világ vezetőinek is prioritásként kellene kezelni, nem csak egy apró szeletként, ami huszadrangú a fontossági sorrendben. A környezetvédelemnek nem csupán hobbinak, életformának kellene lennie. Ezt pedig rengetegen nem látják be, és a világunk sem könnyíti meg, hogy változtatni tudjunk a mindennapjainkban.

Amíg a vállalatok miatt a környezetünket a háttérbe szorítjuk, számottevő változást aligha lehet elérni. Persze fontosak az alulról jövő kezdeményezések, hiszen idővel és kitartással változást hozhatnak. Ha szerencsénk lesz, még a Földünknek nem lesz addig túl késő...