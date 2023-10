A szebb napokat megélt Bánhidai Erőmű megépítése után nem sokkal kezdték meg építeni a vasút másik oldalán a lakótelepet, amely ma is megannyi családnak ad otthont. Dallos István beszélt az erőműben kialakított gépészet akkori csodáiról, így került szóba az is, hogy vélhetően a hatalmas Titanicban is hasonló kazánok működhettek, mint amilyen az erőműben található. Persze az elsüllyeszthetetlennek hitt hajóban még ennél is nagyobb volt.