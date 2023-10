Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a dorogi házigazdák a 20-as, 30-as évek stílusában rendezték meg az eseményt, melyen egyre több település vesz részt és működik együtt a közös siker érdekében.

Október 7-én a tatai fiatalok is részt vettek a dorogi bálon, ahol Ködmön Kristóf diákpolgármester és Rigó Balázs, Tata alpolgármestere volt a csapat vezetője. A rendezvényen nagy sikert arattak a tataiak, hiszen megnyerték a táncversenyt és a megyei értéktár kvízjátékot is. Így rendkívüli élményekkel és ajándékokkal gazdagodott a résztvevő gárda. A helyszínen a következő évi bál rendezési jogát Oroszlány városának képviselői vehették át Dorogtól.

A Dorog.hu oldalán is beszámoltak ez eseményről. Mint írták: a szűkebb hazánkban levő középiskolásoknak kínált kapcsolatépítési lehetőséget az esemény. Három esztendővel ezelőtt a tatabányai, tatai, oroszlányi, tarjáni és dorogi önkormányzatok és diákönkormányzatok hívták életre a Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bált.

Ezúttal Dorog adott helyet a rendezvénynek és hívta a vármegye diákságát az alapkőletételének 100. évfordulóját ünneplő művelődési házban tartott bálra, ezúttal az alapító településeken túl Esztergom, Piliscsév és Csolnok is elfogadta a szervezők meghívását.

A meghívóban a vendéglátók rögzítették, hogy a 20-as, 30-as évek stílusában kerül megrendezésre a bál. Ugyanis 100 esztendővel ezelőtt tették le alapkövét a művelődési háznak. Dorogon akkor kezdődött a várossá válás folyamata. A bányászatnak köszönhetően már akkor megépültek azóta is legjelentősebbnek számító középületek.

A korszakot a jókedv és a táncklubok jellemezték. Ebbe a különleges, csillogó világba tekinthettek be a világbajnok táncosokkal, a Pilisi Kolibri Táncegyesület művészeivel a vendégek. A nemzetközi színpadokon is ismert táncosok műsorukban swing, charlston és más korabeli tánctípusokat mutattak be, ezzel ráhangolták a diákokat az estre.

A bálon köszöntőt mondott Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki méltatta a rendezvény jelentőségét, hiszen a diákok számára nagyon fontosak ezek a találkozók a kapcsolatépítés szempontjából.

Dankó Kristóf, Dorog alpolgármestere házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, majd Varga Kerecsen a Zsigmondy-gimnázium diákönkormányzatának elnökével átadták a „Stafétát”, a jövő évi bál rendezésének jogát Oroszlány városának, amelyet Baráth Domonkos képviselő és Péter Dániel Humán Bizottság vezetője vett át. A Staféta átadásával elsőként köszöntötték a jövőre várossá avatásának 70. évfordulóját ünneplő Oroszlányt.

A vacsora után Somogyi Bendegúz, a Zsigmondy-gimnázium tanulója szaxofon és gitárjátéka és a gimnázium által összeállított vármegyei értékeinket bemutató kvíz következett. Az első három helyezett díját Dorog Város Önkormányzata, a Dorogisport és a Dorogi AC ajánlotta fel.

Az est folyamán a Tonic Együttes korabeli zenéire táncolt az ifjúság, akik táncversenyen is részt vehettek. Az értékes nyereményeket, mind a kvízben, mind pedig a táncversenyben a tatai diákok nyerték el.