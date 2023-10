Jó reggelt 1 órája

Amikor a kutya vadássza le a poloskát - egy gazdi vallomása

Kár lenne tagadni, beköszöntött a poloskaszezon, az apró kis rovarok folyamatosan igyekeznek be otthonainkba. Magam is hallottam egyet otthon a minap, meg is láttam, hova szállt a jószág. Magamhoz is ragadtam egy jegyzetlapot, hogy azt a poloska elé tartva rámehessen a rovar, én pedig akadálytalanul pöckölhessem ki az ablakon.

Várvizi Tamás Várvizi Tamás

Balszerencsémre kutyám egy ütemmel gyorsabbnak bizonyult: rávetődött a poloskára, pofozgatva azt. Kis ideig a szájába is bevette, hogy aztán rekordidő alatt köpje ki. Már késő volt: a kutya fintorgott, én pedig szellőztethettem egyet, közben szigorúan figyelve az ablakot, hogy más poloska ne kövesse az előző példáját.



