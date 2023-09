A MÁV-Start Zrt. közleményéből kiderül: az elmúlt években meglehetősen gyors ütemben növekedett a kényelmes csomagkézbesítési szolgáltatások iránti kereslet. Ezen igények kiszolgálása érdekében írt ki tavaly év végén országos szintű, csomagautomaták telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó pályázatot a MÁV-VOLÁN-csoport. A pályázat év elején eredményesen lezárult, a legelőnyösebb ajánlatot a GLS Hungary nyújtotta be. A GLS idén összesen 37 forgalmas állomásra telepít csomagautomatákat.

A csomaglogisztikai szolgáltató ezzel a megoldással szeretne kedvezni a közösségi közlekedést választó utazóknak, akiknek nincs lehetősége munkaidőben intézni a csomagszállítását, illetve otthon várni a futárt. Az új csomag­automatáknak köszönhetően mostantól munkába menet vagy hazafelé úton is számos helyszínen, könnyen megoldható lesz a csomagfeladás, illetve átvétel.

A közlemény kitér arra is: már nyolc vasútállomáson, valamint a programban szereplő öt HÉV-állomáson és megállóhelyen használhatók az eszközök. A telepítési munkálatok jelenleg is zajlanak, hamarosan a fennmaradó 24 helyszínen is kihelyezik az automatákat, többek közt a tatai Volánbusz-állomásra és a tatabányai vasút­állomásra is. Az együttműködés keretében összesen 26 vasút-, 6 Volánbusz- és 5 HÉV-állomáson helyeznek üzembe automatákat.