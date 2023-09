Tájékoztatásuk szerint ezt az összeget a ,,Támogatás nemzetiségi kultúrfeladatok ellátásához és hangszerek beszerzésére” címmel, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázat keretében ítélték meg számukra, melyet a fúvószenekar kottatárának digitalizálásához szükséges eszközök beszerzésére, valamint ütőhangszerek és kiegészítők vásárlására fognak fordítani.

Papp Zsófia, az egyesület titkára megkeresésünkre elmondta, hogy igyekeznek élni a pályázati lehetőségekkel, melyek révén a zenekar eszközállománya folyamatosan megújulhat. Törekszenek arra is, hogy új hangszert vegyenek a fiataloknak, akik hamarosan befejezik zeneiskolai tanulmányukat és az ott kapott hangszert vissza kell adniuk. Így biztosíthatják nekik, hogy továbbra is zenélhessenek. Valamint azoknak a régi, állandó tagoknak is szeretnének segíteni, akiknek a hangszerük már elhasználódott, illetve rosszabb állapotban van.

– Szádóczki Iván, az egyesület elnöke figyeli és írja a pályázatokat. Nagyon sokat köszönhet neki a zenekar, hiszen a pályázatokon kívül nincs más anyagi forrásunk további eszközbeszerzésekre. Sajnos, jelenleg nem állnak olyan lehetőségek a rendelkezésünkre, amelyek drágább hangszerek – például tuba, tenorkürt, vagy bariton – megvásárlását tennék lehetővé. Bízunk benne, hogy a jövőben utóbbi eszközök beszerzésére is pályázhatunk – mondta Papp Zsófia.