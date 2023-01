A köszöntők után Szladik Tibor művészeti vezető vezényletével a zenészek eljátszották Rudi Seifert és Walter Greber egyvelegét, az Alpenländer Stimmungsparade-t, majd népszerű, illetve kevésbé ismert zeneszerzők műveit tűzték műsorra. Érdekesség volt, hogy Jay Bocook The Blues Brothers Revue című szerzeményére Reményi László vette át a karmesteri pálcát, aki a zenekar első trombitása, egyben az esztergomi zeneiskola trombitatanára, igazgatóhelyettese is. A rendkívül jó hangulatú hangverseny végén a közönség többször is visszatapsolta a zenészeket.