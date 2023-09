A remekül sikerült esemény végén négyen is becéloztuk az említett épületet, egyikünk udvariasan be is csengetett, hogy itt tartózkodik az egyik volt osztálytársunk, aki nem tudott jelen lenni a találkozón, válthatnánk-e vele pár szót? A rácsos ablak kinyílt, a hang pedig kiszólt: – Hát ti? Mit kerestek itt? Majd kezdetét vette a jó hangulatú beszélgetés, nosztalgiázás. Ebből minden bizonnyal már kitalálható, de ha nem, azért ráerősítek: hősünk nem börtöntöltelék, hanem a rácsok innenső oldalán ténykedik: börtönőr.