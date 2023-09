A felvételen látszik, hogy a neszmélyi kikötőben szállnak fel az utasok. Közben Takács Gábor, a horányi révész két doboz sört kitesz a rámpa két oldala mellé. Elmondása szerint minőségi cseh nedűket választott, hogy legyen tétje a dolognak. Feladatnak, pontosabban „kapitánytesztnek” pedig nem kevesebbet adott Farkas Lászlónak, a Neszmély kapitányának, mint, hogy fordultával a két sörösdoboz közé álljon vissza a hajóval. A komp kapitánya rádión válaszolt a kihívásra. Azt ígérte, hogy este azt fogja otthon meginni, amit hagy a sörökből.

Az út során azonban veszélybe került a küldetés. No nem a kapitány vétett valami hibát, hanem egy kajakos társaság érkezett a neszmélyi kikötőbe. A messze járó kompon pedig izgulhatott a társaság, hogy az irányjelzőnek kitett söröket a megfáradt evezősök nehogy megkóstolják. De végül becsületes társaságnak bizonyultak és csak a tekintetükkel ízlelgették a söröket. Így nem maradt kibúvó a feladata alól. Az izgalmas akciót pedig nemcsak a kapitány és barátja, de a kompon utazók is végig izgulták. Mondanunk sem kell már, hogy végül tökéletesen sikerült a mutatvány. Szinte centire pontosan ugyan oda állt be a komp rámpája, mint ahonnan indult korábban.

Farkas László a Kemma.hu-nak elárulta, hogy számára igazi szerelem lett a Neszmélyi komp.

– Amikor tavaly ősszel először találkoztam ezzel a hajóval fölmentem a fedélzetére, végigsimítottam a korlátját és azt mondtam hogy na gyere szépség, össze kell barátkoznunk. Szerintem ha egy hajóvezetőnek nem tetszik egy hajó, akkor ne szálljon be rá – magyarázta a kapitány.

Mint arról korábban beszámoltunk: negyven kilométeres kerülőt szüntet meg az új, június végén átadott kompösszekötettésű határátkelő, lehetővé téve a személyforgalmat a Komárom-Esztergom vármegyei Neszmély és a felvidéki Dunaradvány között.