A téma fontosságát jelzi, hogy négy esztendő múlva közgyűlésén az ENSZ is beemelte kiemelt dátumai közé. Az információk iránti igényt a közelmúltban például nagyon erőssé tette a Covid-járvány. Teljesen természetesen jött ez a fordulat, emberéletekről volt és talán még van is szó. Mindenki izgalommal várta az új, biztató, esetleg megnyugtató híreket. Az alapelvekkel kapcsolatban nyilvános, nagy viták nem alakultak ki. Egyértelmű, hogy válsághelyzetekben mindenkinek kiemelt joga van, joga lenne hozzájutnia a legfrissebb információkhoz, megismernie az alkotmányos, törvényi lehetőségeket az életek megmentésében. Jobb időszakokban az emberek egy jelentős része jobban kíváncsi például hivatása, szakmája, hobbija, a családját, őt, barátait érintő lehetőségek híreire is. Napjaink eszmefuttatásai között visszatérően téma a hamis információk gyors, jelentős arányú terjedése. Él az a költői kérdés is, hogy megfelelő tempóban halad-e kulturális örökségünk őrzése, digitalizálása, feldolgozása, közkinccsé, elérhetővé tétele?

Napjainkban sokak számára adott a lehetőség a hozzáférésre közreadott információkhoz. De az izgalmasabbak még mindig azok a dolgok, amelyekről nem olvasunk.