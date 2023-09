Az önkormányzat tájékoztatása szerint a színpadi produkciók 14 órakor kezdődnek, a sztárfellépő Opitz Barbi lesz, de az Animal Cannibals is szórakoztatni fogja a közönséget. A változatos program csúcspontja 17 órakor lesz, amikor is testvérkapcsolati megállapodást írnak alá a színpadon. Számos kiegészítő program is várja az érdeklődőket, lesz ugrálóvár, lufihajtogatás, egészségügyi szűrés és számos népi játék is.