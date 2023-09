Mivel rengeteg inger éri az agyunkat, egyre nehezebb koncentrálni is, így aztán könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy pár mondatot is nehezünkre esik elolvasni. Az olvasás hiányától pedig az írástudásunk gyorsan romlani fog.

Nem könnyíti meg az emberek helyzetét az sem, hogy az összes internetes médiumnál rengeteg a helyesírási hiba, így ha olvasásra is vetemedne valaki, rettentő szarvashibákkal kell szembesülnie. Jobb esetben az illető észreveszi ezeket, csak akkor el is megy a kedve a cikk olvasásától. Rosszabb esetben pedig fel sem tűnik a sok elírás, helyesírási hiba és nyelvhelyességi probléma, az olvasó pedig elkezdi hibásan használni a rosszul használt szavakat. Külön elkeserítő a szövegértés látványos romlása is: hiába fogalmazunk egyértelműen, ha a másik fél egyszerűen nem képes felfogni, amit leírunk.

Talán már a barlangrajzok irányába kezd haladni az emberek eszköztára. Vegyük például a hangulatjeleket, amelyekkel egészen jól lehet kommunikálni. Sajnos, ha majd csak hangulatjelekkel kommunikálunk, lassan még az ősemberek szintjét is alulmúljuk. Ők legalább maguk készítették a barlangrajzokat, míg mi csak kattintgatunk...