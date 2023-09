A 20 ezer lakosú Anguillán ennek csak örülnek, mert a turizmusból élnek, de most hirtelen más bevételük is lett. Az 1990-es évek óta Anguilla a tulajdonosa az „.ai” végződésű internetcímeknek, mint országspecifikus domainnévnek. Az Al azonban angol nyelvterületen a mesterséges intelligencia rövidítését jelenti. Mostanában nem csak a turisták száma nő, hanem a sziget vagyona is, tavaly ugyanis 30 millió dollárt kerestek az ai-végződésű webcímek domainregisztrációjával. Úgy tűnik, nekik már nem kell turisztikai koncepció.