Kietlen vidékeken is élnek emberek

Lieber Tamás számára a Bartang-völgyi túra volt a legemlékezetesebb, ahol egy hegyi faluban éjszakáztak. Nagyon egyszerűen élnek arrafelé az emberek, mindent előteremtenek a zord körülmények ellenére. Szemlátomást boldogok, hiszen a civilizáció káros hatásai kevésbé érik őket. Nagy élmény volt számára a Wakhan-folyosó is, ami egy szűk völgy, ahol közelebb van egymáshoz a Pamír és a Hindukus vonulata, mint itthon a Pilis a Gerecsétől. Úgy véli, alapvetően hasznos volt az út, sok tanulsággal szolgált. Meglepte, hogy olyan apokaliptikus, félsivatagos, kietlen vidékeken is élnek emberek, ahol fa egyáltalán nem, de fű is alig nő. Mint mondta, ehhez mi, európaiak nem tudnánk egykönnyen hozzászokni. Negatívum volt a sok szemét, különösen a lakóövezeteknél, de a hegyekben sem elsődleges szempont a környezetvédelem. Mint mondta, a multik termékeiket a világ legszegényebb országaiba is eljuttatják (pl. Coca Cola, Mars csoki), a rengeteg műanyaghulladékkal együtt. A csomagolóanyagok, flakonok aztán fa híján mennek tüzelőnek. Persze, nálunk is van erre példa sajnos.