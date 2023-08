A 2005-ben megnyílt élményfürdőben már korábban is élt különleges állat: Zozó a pápaszemes kajmán éveken át fogadta a vendégeket, mígnem tíz éve, az intézmény átmeneti bezárását követően Nyíregyházára került.

Hernádi Ádám polgármester a minap számolt be arról, hogy párduckaméleonok költöztek a Prímás-szigeten lévő élményfürdőbe, akiket meg is látogatott. Az élőlények szemmel láthatóan jól érzik magukat új otthonukban. Érdekesség, hogy a Madagaszkár szigetén őshonosnak számító faj hím egyedei akár 55 centiméteresre is megnőnek.