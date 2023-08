Most azonban az Útinform tájékoztatása alapján a magyar-szlovák határszakaszon Neszmély és Dunaradvány között a Duna magas vízállása miatt nem közlekedik a komp immár harmadik napja. Azonban információink szerint nem a magas vízállás az igazi oka a leállásnak. Úgy tudjuk, hogy egy, a szlovák oldalon keletkezett műszaki hiba miatt nem tud elindulni a vízi közlekedés.

Ezt támasztja alá a Vízügyi honlap információja is, miszerint csütörtökre csökkent a Duna vízszintje. Az adatok alapján Komáromnál hétfőn - amikor még közlekedett a komp - 368 centiméter magasan volt a folyó vízszintje. Kedden, amikor leállt a vízi közlekedés a Duna vízállása már elérte a 387 centimétert, azonban ez az érték azóta is folyamatosan csökken. Ma a reggeli órákban már a hétfői értéknél is alacsonyabb vízszintet mértek: 320 centiméter volt Komáromnál a Duna. Vagyis a logika alapján ekkora vízállásnál már újra kellene működnie a kompnak.

Korábban is akadt példa a leállásra

Júliusban arról számoltunk be, hogy egy hét sem telt el a komp első útja után, máris le kellett állítani a Neszmély és Dunaradvány között közlekedő járművet. Szerencsére csak rövid időre. Akkor azt az információt kaptuk a kompot üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, hogy július 5-én a kompközlekedést az alacsony vízállás miatt kellett leállítaniuk. Alig 100 centiméter volt a vízszint, így – a vízállás emelkedéséig – a dunaradványi oldalról a hajó terhelten már nem tudott elindulni.

Megkerestük a kompot építő Wiking Hajógyárat, hogy megkérdezzük mi a pontos oka a leállásnak. Azonban egyelőre nem kaptunk választ.

A Közút új dunai kompról szóló technikai hátterét részleteiben bemutató videós anyaga itt érhető el: