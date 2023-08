Fodor Donát egyébként élharcosa lett a Visegrádról kitiltott motorosoknak: felhívta Visegrád figyelmét az utóbbi út rossz állapotára és megmozdulást is kilátásba helyezett arra az esetre, ha az önkormányzat nem vizsgálja felül a kifogásolt intézkedést. A bpiautosok.hu szerint erre a városvezetés gyorsan reagált és intézkedtek a sípálya felőli úton lévő úthibák javításáról, mintha ezzel orvosolták volna a problémát.

A portál azt is írja, hogy Dodor több ellentmondásra és felháborító részletre is felhívta a követői figyelmét és azt is említi, hogy voltak olyan helyi lakosok, akik az elégtétel érdekében nagy teljesítményű lámpákkal világítottak a Panoráma úton közlekedő motorosok szemébe. Az oktató szerint ezzel viszont közlekedési bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. A Player.hu összefoglaló cikkében az is szerepel, hogy a visegrádiak zárt Facebook csoportban csürheként említik a motorosokat.