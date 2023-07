Az 1119-es út burkolatának felújítása óta jelentősen nőtt a motoros forgalom a két település térségében, ami nem véletlen, hiszen a „bajnai ringnek” nevezett szakasz nagyívű kanyarokat is rejt, ami kihívások elé állítja a motoros társadalmat. Az önkormányzat, a rendőrség és a civil szféra az elmúlt években közös összefogással igyekezett jobb belátásra bírni a szabálytalankodókat, továbbá különleges közúti táblákkal, illetve útburkolati jelekkel is igyekeztek felhívni a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyre. Ennek ellenére azóta is történtek balesetek az említett szakaszon és idén is követelt már emberéletet a szerpentin.

Közismert, hogy az autósokhoz és biciklisekhez hasonlóan a motorosok megítélése is igen változatos. Van, aki semmi kivetnivalót nem lát bennük, más megtűri őket, de a társadalom egy bizonyos rétege egytől egyig kitiltaná az utakról az összes két keréken közlekedőt. Vélhetően egy velük kevésbé szimpatizáló elkövető önthetett szándékosan olajat az 1119-es út nagyívű kanyarjaiba vasárnap reggel, melyről a Kemma.hu is beszámolt. Bár nem lehet tudni, hogy mi motiválta a tettest, a lakosok rögtön találgatni kezdtek. Többen is úgy sejtik, hogy kellemetlen szituációkat kívánt előidézni a motorosok számára.