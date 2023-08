Zárt ajtót találhat az, aki a nagy hőségben a tatai Malomkertben keresne felüdülést csemetéivel. A vizesárokkban is csak épphogy csordogál a forrás. A június 16-án átadott létesítmény ugyanis csak szeptember 5-től fogad látogatókat. Ahogy arról Facebook-oldalukon is írtak, a kötelező műszaki felülvizsgálat miatt kellett bezárni augusztus 21-én a tatai Malomkertet. Erről a bejárathoz kitett tájékoztatón is olvashatnak egyébként az érdeklődök.

Mint arról korábban beszámoltunk: A Tatai Sokadalom nyitónapján adták át a régi Kristály területén kialakított Malomkertet Tatán. Az első hétvégén ingyen bárki megnézhette.