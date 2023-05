− A Jenő-malom már elkészült, az emeleten egy konyhát is kialakítunk, ami arra fog szolgálni, hogy az itt megőrölt, vagy hozott lisztből lehessen valami finomat sütni. Szeretnénk olyan programokat szervezni, ahol a tatai pékek megmutathatják a tudásukat, illetve továbbadhatják azt. Egy kis kemencét is szeretnénk az udvarra és egy kis búzaföld is lesz a kertben. Azt szeretnénk bemutatni, hogyan lesz a magból búza és a búzából ehető liszt. Szeretnénk, ha a Malomkert egy állandó, az ünnepköröket, programokat mind magába foglaló olyan új helyszíne lenne a városnak, ahol a helyi közösségek, az iskolás gyermekek, óvodások, a turisták is jól érzik magukat − mondta a város vezetője, aki azt szeretné, ha a Malomkert önfenntartó lenne.