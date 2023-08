A hét során a Lászlópack telephelyére is ellátogattak a fiatalok, ahol bepillantást nyerhettek az ott zajló munkába. A szenior örömtáncosok szintén ellátogattak hozzájuk, akikkel közösen tanultak táncokat annak érdekében, hogy a generációk jobban megismerhessék egymást. Továbbá kézműves foglalkozásokkal is készültek, lehetett csocsózni és asztaliteniszezni is.

Habparti

A Vöröskereszt komáromi szervezete a hétvégére is programmal készült, hagyományos családi napjukat rendezték volna meg a Brigetio Gyógyfürdőben. Mivel szombatra esőt és 20-22 fokot mondanak, úgy döntöttek, egy héttel elhalasztják a rendezvényt, hogy minél többen részt tudjanak meg az eseményen. A tervek szerint augusztus 12-én, vagy 13-án várják majd a családokat ugrálóvárral, újraélesztési gyakorlattal és sok mással. A program zárásaként pedig Komárom legnagyobb habpartijába várják a strandoló lurkókat.

Mindemellett a Hősképzéssel is ismerkedtek, amelynek célja, hogy a lehető legtöbben elsajátíthassák és gyakorolhassák az életmentés alapfogásait. Ennek nagy haszna van, hiszen bármikor kerülhetnek a gyerekek is olyan szituációba, hogy segítséget kell nyújtaniuk, amelyen valakinek az élete is múlhat.