Oláh Gábor, a Magyar Vöröskereszt területi koordinátor elmondta, a fiataloknak hat állomáson kellett bemutatniuk tudásukat. Kellett gyakorolniuk az újraélesztést, valamint azt is megmutatták, mit tennének, ha segíteniük kellene valakinek, aki rozsdás szögbe tenyerelt. A művelődési ház épületében szakmai totók is várták a gyerekeket, a katasztrófavédők közreműködésével pedig a tömlőgurítást is kipróbálták.

Az általános iskolás kategória helyezettjei a következők: 1. Koppánymonostori Általános Iskola (Életmentők), 2. Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola (Petőfi megmentői), 3. Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Állatvédők). Középiskolás kategória: 1. Kempelen Farkas Középiskola és Kollégium (Farkasok), 2. Jókai Mór Gimnázium (Megmentők), 3. Széchenyi István Szakgimnázium (Szixi Boss).

A verseny rendkívül szoros volt, a csapatok között többnyire csupán egy-egy pont különbség volt. Az első helyezettek számára pedig nem ért véget a versengés, ők a megyei döntőben mérhetik össze tudásukat a többi terület elsőivel. A megmérettetésnek a Monostori erőd ad otthont május 13-án.