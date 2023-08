A város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy Czina László a tatai kajak-kenu sport területén az utánpótlásnevelésben végzett több évtizedes kiemelkedő, áldozatos, eredményes edzői munkásságának elismeréseképpen részesült a kitüntetésben.

Czina László 1986-ban a testnevelő tanári munkájával párhuzamosan kezdett edzőként dolgozni az utánpótlás-képzés területén, elsősorban a serdülő és ifjúsági korosztály sportolóival. Sikeres és alázatos edzői tevékenységét jelzi, hogy szinte minden évben jutott be versenyzője a korosztályos válogatottba, akik közül többen felnőtt világversenyeken is dobogóra állhattak. Munkájának elismerését mutatja, hogy 2020-ban felkérték a női serdülő-válogatott egyik edzőjének, majd 2021-ben a férfi ifjúsági válogatott egyik trénere lett. 2022-től a férfi kajakosok Los Angeles-i keretének munkáját irányító edzőként is dolgozik.