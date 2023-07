Óriási örömhírről számolt be a tatabányai Bazsó-Varga család. Mint ismert, a háromgyermekes szülők, Bea és ádám két fia is SMA-val küzd. Dani és Berci fejlődéséért eddig is mindent megtettek, ám Dani iskolakezdése újabb feladat elé állította őket: akadálymentesíteni kell az egyébként minden szempontból tökéletes iskolát, amit választottak. Az első árajánlatok 9 millió forint körüli összegről szóltak, ezért gyűjtésbe kezdtek és az alapítványukhoz befolyt egyszázalékos felajánlásokat (cirka egymillió forintot) is erre csoportosították át, hogy a bánhidai Jókai-iskola teljes értékű tagja lehessen középső kisfiuk.