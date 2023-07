Meg is találták a tökéletes iskolát, amely ráadásul közel is van hozzájuk. Tatabányán, azon belül is Bánhidán a Jókait. Ahogy az édesanya, Bea fogalmazott, minden klappol.

− A leendő pedagógus, a kislétszámú osztály, az iskola nyitottsága, a leendő pedagógus oktatási módszere, természete, Danihoz való hozzáállása… minden annyira a helyén van. Nem rökönyödtek meg, amikor jelentkeztünk. Dániel felvételt is nyert az iskola első évfolyamára − kezdte Bea. És ahogy az lenni szokott, ilyenkor jön a de. Itt is jön. Kilenc egész lépcsőfok „személyében”.

− Egy speciális nevelési igényű gyermeknek iskolát választani extra feladat. Ahogy minden elsős kisgyerek szülőjének görcsben van a gyomra, hogy a tanító, az iskola, hogy az iskolatáska, a tolltartó, hogy minden klappoljon, addig mi, speckós szülők másfajta radart is aktivizálunk: Olyan helyet kell találnunk, ahol nem csak az iskola kapuja, hanem a nevelőtestület szíve is nyitva van. Megtaláltuk.

És ha csak kilenc lépcsőfok az akadály, akkor nincs mit fontolgatni: Egy áthidalandó feladat áll előttünk, amit bizony valahogy, együtt, közösen meg kell oldanunk.

− fogalmazott a lehetetlent nem ismerő tatabányai édesanya, aki férjével árajánlatok gyűjtésébe kezdett. Nos, 9 millió forint körüli (egész pontosan 8 millió 992 ezer 870 forintos ajánlatot kaptak. És ez, körbenézve a piacon, korrekt át. Forrás hiányában az iskola vezetőségével egyeztetve arra a döntésre jutottak, hogy nem várnak, hanem jótékonysági adománygyűjtés által szeretnék elérni, hogy Dániel, és esetlegesen a kis társai a jövőben minél önállóbban tudjanak részt venni a Jókai-iskolai életben.

Fontos szabályok alapján épülhet rámpa

A Jókainak három bejárata van, és a legolcsóbb, legtartósabb megoldás az, ha az udvart az épülettel összekötő ajtónál építik meg a rámpát. A hely szűkössége miatt viszont egy több pihenős/fordulós építményt kell kialakítani. A törvényi előírásoknak megfelelően adottak azok a paraméterek, miszerint bizonyos méterenként hány fokot emelkedhet a rámpa. Ez nagyon pici, hiszen nemcsak elektromos, hanem aktív, kézi hajtású kerekesszékkel is használhatónak kell lennie. Balesetvédelmi okai is vannak ezeknek a szabályozásoknak. Ezért sok az anyagköltség, mert nem egy kétméteres egyenes emelkedőről beszélünk.

− Már számtalanszor megmutattuk, megmutattátok, és mutatjuk minden nap, hogy együtt bármire képesek vagyunk. Most is erre kérlek titeket, kérem önöket! Álljanak alapítványunk és a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola mellé! − kéri az édesanya.

Ádám és Bea eddig sem tétlenkedett egyébként. Kész ajánlatuk, hiteles tervezőmérnők által készített tervrajzuk is van, a Komárom-Esztergom megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásával szakmai segítséget kaptak, hogy a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő rámpa épülhessen. Az alapítványuknak felajánlott egy százaléknyi adókat (egymillió és néhány tízezer forint) teljes egészében befektetik az akadálymentesítésbe. És segítséget kérnek. Hogy egy kisfiú iskolába mehessen. Iskolába járhasson. Igazi kisdiák lehessen.