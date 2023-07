Az előadók között, a fent említettek mellett ott volt Lánczi Tamás politológus, Bod Péter Ákos közgazdász, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, Csák János, kulturális és innovációs miniszter, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Pöltl Ákos, az Internethasználati tudatosság szakértője, Kumin Ferenc politológus.

A fesztiválon az is hagyománnyá vált, hogy mindig nagy létszámban hallgathatók külföldi előadók. A hosszú névsorban idén többek között Sebastian Kurz, volt osztrák kancellár, Anat Bonshtien, a Nemzeti Energiatárolási Kutatóközpont igazgatótanácsának tagja, Erik Bootsma, építész, várostervező, továbbá Lior Raz, exkommandós, színész, rendező, Ashley Frawley szociológus, Benjamin H. Friedman, a The New York Times és a Politico publicistája, illetve Tomasz Grosse lengyel professzor és Vincent Harinam, a Cambridge-i Egyetem munkatársa neve is ott volt. A prózai, közéleti előadások, vitafórumok délelőtt 10-től este 6-ig várták a publikumot, majd ezt követően egész hajnalig szólt több színpadon is zene.