Amikor felvetjük, hogy beszéljünk a békéről, akkor jön az, hogy te putyinista vagy, te a Kreml ideológistája, propagandistája, te az oroszok barátja, stb vagy. Ezek között a jelzők közül lehet választani, holott én azt gondolom, hogy Ukrajnának és az ukrán embereknek is, Európának is, sőt, az egész világnak is az lenn az érdeke, hogy végre béke legyen. Tudjátok, az is rendkívül képmutató, hogy mielőtt a háború kitört volna Ukrajnában, minden egyes külügyminiszteri tanácsülésen foglalkoztunk valamilyen háborúval, konfliktussal valahol távol a világban, ahol mindig is volt és van is valami: így például Szíria, Líbia, a szubszaharai Afrika.