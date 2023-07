Kis túlzással mondhatjuk, hogy az idei MCC Feszt átvette a hatalmat Esztergomban. A július 27-én indult rendezvény első napján már lényegében átrendezte az amúgy is hemzsegő esztergomi belvárost, illetve a történelmi városrészt. A fesztivál a kereskedelmi és vendéglátóhelyek negyedeinek beillő tereken, sétányokon, utcákon is helyet kapott, illetve a Prímás-szigetre is több ponton várta a közönséget.