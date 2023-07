Éjjel több vármegyében is első és másodfokú riasztás volt érvényben. Néhány nyugati megyére pedig a legmagasabb fokú, piros riasztást adták ki. A brutálisan erős szél le is csapott Magyarország legnagyobb üdülőövezetére, a Balatonra és környékére. De az égi robaj Győrt sem kímélte. A Győr Plusz szerint a vihar miatti riasztást 23.24-kor adták ki, 23.38-kor pedig már vissza is vonták, azonban ennyi idő alatt is rengeteg kárt okozott. A városban és környékén is fák dőltek ki, több helyen is eltorlaszolva az utakat.

Vármegyénkben is viharos szél és eső tombolt éjszaka és a reggeli órákban, azonban Komárom-Esztergomban most szerencsére nagy kárt nem okozott a heves időjárás. Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az egész vármegyében csupán három riasztást kaptak a katasztrófavédők kidőlt fákhoz. Egyik eset ráadásul szerkesztőségünk parkolójában történt: egy terebélyesebb fa hatalmas ága tört le.