A közösségi térként is funkcionáló létesítményben hagyományos, egyedi, de akár alkoholmentes koktélokat is megkóstolhattunk, de ínyencségek tárháza várta az érdeklődőket. A piac hivatalos oldalán megtudhattuk, hogy a rendezvényen ismét a helyszínen működő vendéglátóegységek mutatkozhattak be bővített kínálattal, így például a Piac42 csapata bao bun nevű, magyarul csak gőzgombócként ismert ázsiai különlegességgel is készült, persze a hamburger, és oldalas sem hiányozhatott, és hosszú sor állt a lángososnál is. Volt szicíliai narancssaláta, különféle grillezett sajtok, csavart fagyi és a pohárban kínált dinnye is kelendő volt. A zene és a fényfüzérek mellett az autentikus hangulathoz azzal fokozták, hogy a látogatók pislákoló mécsesek fényeinél fogyaszthatták el az ételeket.