Ökör vontatta szekéren, nemzetiségi népviseletbe öltözve, csengettyűszó mellett vonult 1994-ben az egyik várgesztesi lokálpatrióta a várrétre, emlékeztetve a helyi német nemzetiséget arra, hogy a bajorországi telepesek akkor éppen 250 évvel azelőtt, 1744-ben érkeztek erre a területre. Azóta minden évben megrendezik a Csengőnapot. Az idén már a harmincadik várta a vendégeket a Faluházban.

A kulturális, hagyományőrző programot Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg a sportcsarnokban, ahol a vendégek között Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is helyet foglalt, s mint a megnyitó során kiderült, nem érkezett üres kézzel Várgesztesre – adta hírül a vargesztes.hu.

Két ajándékkal érkezett: bejelentette, hogy megérkezett a 35 millió forint a német nemzetiségi óvoda humán infrastruktúra fejlesztésére. S hamarosan befejeződik a csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása, valamint a Keltike Ház is. Emellett elkészült ugyancsak a vármegyei önkormányzat koordinálásával Várgesztes image filmje is, amely már a honlapon is megtekinthető.

A német lakosság betelepülésének 279. évfordulóján, a 30. Csengőnapon köszöntötte Pillmann József a vendégeket. Kiemelte: őseink bizony örülnének, ha látnák azt a fejlődést, amit a község elért az elmúlt évszázadokban. Hozzátette: az önkormányzat által ajándékozott Biblia mellett a nemzetiségi önkormányzat idén is egy-egy Várgesztes könyvet, jelvényt, táskát nyújt át a 2023-ban végzett nyolcadikosoknak, hogy ezeknek a várgesztesi szimbólumoknak a birtokában kezdhessék meg a további tanulmányaikat, s azt kívánta: maradjanak hűek a falujukhoz.

A 30. Csengőnap ünnepeltjei Újszülöttek: Puskás Zéta, Kancler Baltazár, Erdélyi Botond. Ballagó óvodások: Berta Krisztina Kira, Hernádi Regina, Strublik Jázmin, Werli Ádám, Salánki Benedek, Schlapak Kristóf, Eck Johanna, Pillmann Lili Zsófia, Vilmányi Zalán, Sarkadi Kata, Szőlősi Gábor Péter, Pillmann Koppány. Negyedik osztályosok: Hernádi Bence, Hernádi Mátyás, Sámuel Zalán, Strublik Zalán, Schlapak Panni, Tolner Szófia, Mester Zoé, Umführer Lívia, Cseke Bálint, Heim Sarolta. Ballagó nyolcadikosok: Eck Luca, Cseke Nándor, Huber János Levente, Nyerges-Wohl Zselyke, Rodé Flóra, Szigeti Luca.

– Csengőnap éppen a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy a falu lakói előtt köszönjem meg pedagógusainknak az egész éves munkát a gyermekek, szülők és nagyszülők jelenlétében – hangsúlyozta Rising Károlyné polgármester, kiemelve, hogy a várgesztesi pedagógusoknak extra feladatot ad a gyerekek létszámának növekedése: az óvodában a korábbi 10-12 fő helyett 25 gyermek van, az alsós iskolában pedig 10-11 fő helyett 19 tanuló készül a vakációra.

A megnyitót követően az újszülötteket üdvözölték, akiknek szülei vehettek át apró ajándékokat, az óvoda és iskola diákjai, a Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Német Kultúregyesület Dalköre, a Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll SE műsort adott, a talpalávalóról a Schemlinger Musikanten gondoskodott.

A jubileumi Csengőnapon ezúttal süteményversenyt is rendeztek. A Beck Éva, Kéki Andrea, Metláger Éva összeállítású zsűri sós kategóriában Pfiszterer Ilona pizzás tekercsét értékelte a legízletesebbnek, míg az édes sütemények között Strublik Ferencné gesztenyekockája érdemelte ki az első helyezettnek járó oklevelet.