A Magyar Közút Zrt. válaszában foglaltakkal a lakók nem értenek egyet. Szerintük többször is mentő vitte már el a helyszínről a kocsiban ülőket.

– A 80-90-es években három olyan eset is volt, amikor a kerítésbe csapódott autókban ülők súlyosan megsérültek. Volt, hogy mi szedtük ki a kormány mögül a sérültet, akinek a szemüvegét hetekkel később találtuk meg a tuja egyik magas ágán lógva. De tavaly, amikor a szemközti ház kerítésébe csapódott egy autó, szintén mentő vitte el az azt vezető idős bácsit. A legutóbbi esetnél pedig egy fiú vérző fejjel szaladt el a helyszínről, talán sokkot kapott. Nem tudjuk, hogy vele mi történt, mennyire sérülhetett meg – sorolta a sérüléssel járó emlékeit Bátki Gabriella, aki nem fogadja el a Közút válaszát.

– Mi itt halálra vagyunk ítélve? Ne az íróasztal mögött ülők döntsenek az itt lakók életéről. Valóban többször is voltak kint a Közút emberei, de minket soha, egyszer sem kérdezett meg tőlük senki a történtektől. Egyszerűen rettegünk. Minden napunk félelemben telik. Egyszer éljenek át egy ilyen becsapódást az íróasztal mögött ülők, biztos vagyok benne, hogy máshogy látnák a helyzetet. Főleg egy olyan napon, amikor az M1-es autópálya forgalmát felénk terelik. Nézni is félelmetes, ahogyan a hatalmas kamionok egymás mellett száguldanak el a szűk kanyarban. Ezt az utat, a kanyart nem erre tervezték. Könyörögve kérem, ne várjuk meg, hogy egy kereszt is ki legyen téve a kanyarba! – érvelt kétségbeesve Bátki Gabriella.