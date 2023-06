Az iparágak tekintetében az építőipar számít az egyik legjelentősebb károsanyag–kibocsátónak és a leginkább környezetszennyező szereplőnek. Felelős piaci szereplőként azonban a Market Építő Zrt. a teljes cégcsoporttal együtt elköteleződött amellett, hogy tevékenységével hozzájárul egy élhetőbb, fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

A cég kezdeményezésére és anyagi támogatásával, valamint a Pilisi Parkerdő közreműködésével egy jelentős terjedelmű erdőrész átalakítására kerül sor, a megmozdulás többek közt olyan fontos klímavédelmi célokat szolgál mint: a szénmegkötés, a vízmegtartás, a párologtatás, a szállópor megkötése és a biodiverzitás növelése.

Összesen 16 880 darab csemete talált otthonra a 2,11 hektáros területen, amely egyúttal közel esik az egyik népszerű országos Kéktúra útvonalhoz. A vadkár elkerülése érdekében 2 méter magas kerítéssel védik a beültetett területet.

Az új csemeték beültetése előtt olyan rossz állapotú, kiszáradófélben lévő fenyők alkották ezt az erdőrészt, melyek a helyi klímát kevésbé tolerálták, illetve az egyéb növény- és fafajtákat elnyomták. Mostanra viszont a helyi klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodó őshonos, lombos fafajokat telepítettek a területre – többféle tölgyet, vadgyümölcs fajokat (vadkörte, madárcseresznye, zselnice meggy), valamint juhar és kőris fajokat. A mintegy 1000 darab barkóca berkenyét pedig a Pilisi Parkerdő folyamatos pótlásban ülteti el.

A jelenleg a területen meglévő fenyőerdő nem gyors váltásban tűnik el, hanem az idő előrehaladtával, ahogyan az újonnan telepített, őshonos fák növekednek, úgy fokozatosan alakul majd át az erdőrész faállományának összetétele.

A ültetést megelőzően sor került a terület előkészítésére, valamint az őshonos aljnövényzetet is kiszorító kúszónövények és agresszívan terjedő cserjék visszaszorítására, amely már önmagában is egy ökológiailag pozitív beavatkozás és az alátelepítés előfeltételét is jelenti.

A csemeték hosszútávú gondozását a Pilisi Parkerdő fogja biztosítani a vállalat megbízásából. Az építőipar és az erdőgazdálkodó összefogásával átalakuló erdőterület hosszú évtizedekre nyújt majd otthont és védelmet számtalan növény– és állatfaj számára.