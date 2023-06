A KPVDSZ-be beköltözött kis plüssbirodalom tulajdonos a tatabányai Nagy Zoltánné . Elmondása szerint szülei elváltak, s édesapjától kapott gyermekként egy macit, amelyet nagy becsben tartott, ám nagypapája egy alkalommal elvette tőle a már kissé kopott barátját. Ez a találkozás a plüssmacival meghatározó volt számára, s elkezdte gyűjteni azokat.

Megannyi méretben, színben lelhető fel a mostani kiállításon, s lehet látni éneklőt, beszélőt, hűtőmágnest is. A szervezők kis csoportokat is várnak a kiállítás alatt, akik megtekinthetik az ezernyi plüssmacit. Hétvégenként, szombaton pedig délelőtt gyerekfoglalkozásokat is szerveznek a kis látgatóknak a KPVDSZ-ben.