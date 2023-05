Már jócskán a tavaszt tapossuk, ezt nem csak a dátum, hanem az időjárás is jól mutatja. Minden kizöldült, csak úgy sugárzik az élet a természetből. Úgy tűnik, Tatabányán túlzottan is. Tartja a mondás, a májusi eső aranyat ér. A növényeknek meg aztán pláne, amelyek ettől úgy nőnek, mint a bolondgomba. Sajnos nem csak a virágok és a haszonnövényekre, a gazokra is igaz ez. Nem beszélve arról, hogy az elburjánzó gazos területek a kullancsoknak is remek otthonául szolgálnak.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a város 7-es körzetének képviselője, Nagy Béla közösségi oldalán adott hangot annak, hogy áldatlan állapotok uralkodnak, akkora a gaz, hogy egyes padokat szinte teljesen ellep.