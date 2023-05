Egyénileg is kell készülni

Kedves Balázs elmondta, hogy az átigazolási szezonban – melyet a valós futballhoz hasonlóan kell elképzelni – több megkeresést is kapott. Mindenképpen egy olyan klub kötelékébe szeretett volna tartozni, mely stabil élvonalbeli résztvevőnek számít, és amellyel hosszú távon együtt tudnak működni.

Tárgyalt egyébként a Vasas FC-vel, az MTK Budapesttel és a Budapest Honvéddal is. Nagy eredménynek tartja azt, hogy két év után felkerült a top 10-es listára, amely szerinte nemcsak a gyakorlásnak, hanem klubtársai képességeinek és a csapategységnek is köszönhető.

A gyakorlás kapcsán elárulta: nem úgy kell elképzelni az edzéseket, hogy a FIFA-fanatikusok leülnek céltalanul a számítógép vagy a konzol elé. Általában az esti órákban vannak a tréningek, amelyeken a csapatok tagjainak követniük kell az edzők taktikai utasításait. Az együtt töltött idő mellett sokat számít az is, hogy egyénileg is fel szokott készülni a találkozókra, ráadásul megnézi más kapusok videóit, az elemzés után tanul a vetélytársak hibáiból is.