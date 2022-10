Bajnokságok

Kedves Balázs szerint az e-sportban mindenki megtalálja a neki tetsző kikapcsolódási lehetőséget, az autós szimulátoroktól kezdve a stratégiai és lövöldözős játékokon át a sportig bezárólag nagy a választék. Ha kellő gyakorlás és fejlődés után jönnek a szép eredmények, akkor szerencsét lehet próbálni pénzdíjas tornákon, bajnokságokon. Megtudtuk tőle, hogy egy dorogi ismerőse például az egyik legnépszerűbb autós játékban került be a legjobb ötven magyarországi versenyző közé. Kedves Balázs az elmúlt években igazolt e-sportolója volt több futballklubnak is: elmondása szerint a mérkőzéseket jellemzően úgy játsszák, hogy a megadott bajnoki időpontjában mindenki otthonról lép be a játékba, de van olyan egyesület, ahol helyiséget tartanak fent az e-sportolók számára. Ha a spórolás jegyében be kell zárni az említett termeket, akkor sem kerül érdemben veszélybe e-bajnokság lebonyolítása. A nyergesújfalui játékos úgy véli: ahogy bővül a piac, úgy a játékgyártó cégek egyre inkább nyitottak arra, hogy olyan termékekkel álljanak elő, melyekben a játékosok akár össze is mérhetik a tudásukat.