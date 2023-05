Úgy tudjuk, hogy a szikla tetején már több civil, illetve önkéntes tűzoltó is volt. Köztük a lezuhant fiú szülei, akik sokkosan figyelték az eseményeket. A helyszínen volt egy héregi szabadnapos tűzoltó is, akinek mentős végzettsége van, illetve a tardosi csapatban is volt egy szintén mentős végzettségű önkéntes. Ők ereszkedtek le először a fiúhoz és állapították meg sérüléseit, illetve látták el. A hivatásos mentősök ugyanis a szikla aljához érkeztek autójukkal, így nekik hosszabb idő volt feljutni a bajba jutotthoz.

Mint arról korábban beszámoltunk a fiúnak mindkét lábán nyílt törés volt, a bordája is eltört és pár zúzódást is szerzett. A tűzoltók szerint csoda, hogy ennyivel megúszta, hiszen legalább 15 métert zuhant és több sziklának is nekiütközhetett esés közben. Hogy lecsúszott, vagy leesett nem kérdezték, a fontos az volt, hogy minél előbb biztonságba helyezzék. A mentés közben folyamatosan tartották a kapcsolatot a mentésirányító központtal.

Leeresztettek egy hordágyat, illetve elkezdtek kiépíteni egy kötélpályát, hogy biztonságosan tudják felvinni. Ehhez pár fát is ki kellett vágniuk, hogy legyen elég széles út a hordágynak és kísérőknek.

Mivel a szikla teteje közelebb volt, így oda vitték fel kézben a hordágyat a tűzoltók, ott várta őket a vértestolnaiak tűzoltóautója és terepjárója. Utóbbiban tudták biztonságban elhelyezni a hordágyat, a tűzoltóautóval pedig a fiú szüleit, illetve a tűzoltókat szállították le a szikla alá, a Vértestolna szélén lévő bekötőúthoz, ahol addigra már mentőhelikopter és mentőautó is várta őket. Végül nem volt szükség a helikopterre, a fiút mentőautóval szállították a kórházba.

Információink szerint 15:30-kor már a mentőautóban vizsgálták a fiút, 16 órakor pedig az utolsó segítők is elhagyták a helyszínt. A hatalmas rutinnak és az összehangolt munkának köszönhetően a csapatok együttesen 1,5 óra alatt biztonságba helyezték a sérültet.