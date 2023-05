Pedig sok minden más játék is várta a kicsiket és nagyokat a Csillagerődben, a szervezők megadták a módját a gyermeknapnak. A programok szombaton 10 órakor a Kemence Bábcsoport és Écsi Gyöngyi bábos előadásával kezdődtek. A színpadi előadások mellett szinte felsorolni is nehéz, hogy mi minden várt a családokra. A teljesség igénye nélkül: tűzoltók, rendőrök, mentők, ugrálóvárak, honvéd dandárok, barantások, kutyás bemutatók, de megérkeznek a város civil szervezetei is, amelyek különféle szolgáltatásokkal színesítették a napot. A foglalkozások mellett udvari fajátékokkal is találkozhattak a látogatók, kipróbálhatták a darts focit, háziállatokat simogathatnak, minden órában szólt a cukorágyú. Nem csoda, hogy sokan akadtak, akiket mindig ott láttunk. A nap során színpadra lépett még az Apacuka és a Lurkó zenekar is.

Ezen a napon rendezték a Lurkó-kupa horgászversenyt is.