Ahogyan azt korábban is írtuk, hogy május 8-án este, 95 éves korában, csendben elaludt Máthé Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Az öreg című filmben is szerepelt. A 1975-ös filmet Tatabányán és Tatán forgatták. Máthé Erzsin kívül olyan legendák játszottak benne, mint Latinovits Zoltán, Haumann Péter, Harsányi Gábor, Pécsi Ildikó vagy Dajka Margit. Külön érdekesség, hogy a film Gáll István regényéből készült, aki 1963-1965 között Tatabányán élt írói ösztöndíjjal. A rendező Révész György többször is dolgozott vármegyénkben.