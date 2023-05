Hiába a nem túl tavaszias időjárás, szép számmal látogattak el a bozsikos családi napra az idén is. A tavaly létrehozott eseményt hagyományteremtő szándékkal hívták életre az iskolában. Szórakoztató és az ügyességet is próbára tévő feladatok várták a bozsikos kisdiákokat és szüleiket. Kovács Barna testnevelőtől megtudtuk, a fiatalok kispályás focizhattak, valamint az exatlon akadálypályán is kipróbálhatták magukat. A program célja azonban nem a versengés volt, hanem az örömjáték, a programokhoz pedig a szülők is csatlakozhattak.

Különféle alakú lufikat is hajtogattak a rendezvényen, akadtak, akik lufikardokkal vívtak „ádáz” csatát, míg mások inkább az állatos formákat részesítették előnyben. Sokan szerettek volna csillámtetoválást, volt arcfestés és kézműveskedni is lehetett. A Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlege könyvkuckóval vett részt az eseményen, népszerűsítve az olvasást a fiatal korosztály körében.