A megyei jogú város önkormányzata és a CYEB Energiamegoldások Kft. a közelmúltban együttműködési szerződést írt alá. Ennek értelmében a tatabányaiak számára is megnyílik a lehetőség, hogy lecseréljék a régi, energiapazarló izzóikat modern, LED-égőkre. A programhoz június 30-ig lehet csatlakozni – olvasható a tatabanya.hu weboldalon.

Az izzók mindenki számára ingyenesek, ezeket egy regisztrációt követően csupán meg kell igényelni a ledcsere.hu oldalon. A regisztráció kizárólag online lehetséges. A jelentkezéshez szükséges a regisztrálni kívánt háztartás villanyszámlája, továbbá a szerződéskötéshez a villanyszámla előfizetőjének személyazonosságát igazoló dokumentumok. Meg kell adni azt is, hogy hány darab és milyen teljesítményű izzót szeretne lecserélni a család, és ezeket az ingatlan melyik helyiségében használják.

A regisztráció végéhez érve a „Tatabánya Város Önkormányzata” átvevőhelyet kell megjelölni, majd kapnak e-mailen egy visszaigazoló linket, aminek megerősítésével válik véglegessé a regisztráció. Az új izzók átvételének pontos helyszínével és időpontjával kapcsolatos információkat ősszel kapják meg a regisztrálók. Fontos, hogy ezt követően az ingyenesen megkapott LED-égők a jelentkezéskor megadott háztartásban használatba kerüljenek, és ott minimum két évig használatban is legyenek.

A LED-izzókkal akár évente több tízezer forintot is spórolhatunk, emellett pedig százötvenkét kilogramm szén-dioxid-kibocsátása is megelőzhető, s az élettartamuk is sokkal hosszabb, mint egy normál égőé – olvasható a város honlapján.