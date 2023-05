A feladatok között szerepelt rombusz szögének, területének kiszámítása, amihez szögfüggvényt és a Pitagorasz-tételt kellett használni. Hasonló feladat volt egy trapéz átlóinak és szögeinek meghatározása is. A diákoknak számsorozattal, kombinatorikával, másodfokú egyenlettel és gráffal is meg kellett birkózniuk, ami szintén a könnyebb feladatokhoz sorolható.

A videóban pedig az igazgató által kiválasztott és megoldott feladatokat tekinthetitek meg, míg a videó végén külön üzen a most érettségiző diákoknak. Illés Dániel többször is megjegyezte, hogy egyes feladatok megoldásához az általános iskolai órákon elhangzottak is biztos tudást jelentettek.