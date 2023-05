Kemma.hu podcast 1 órája

A motorozás nem olyan, mint a biciklizés - fel kell rá készülni - PODCAST

A tavaszi napsütés és a jó idő miatt megjelentek a motorosok az utakon. A közlekedési szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, amit sok esetben nem tartanak be. Az utakon azonban nemcsak nekik, hanem az autósoknak is oda kell figyelniük. A közelmúltban már halálos motorbaleset is történt. A Kemma podcestben Racsné Galambos Gréta r. őrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjével beszélgettünk, a motoros közlekedés szabályairól.

H.A. H.A.

Racsné Galambos Gréta a KMRFK szóvivője a motoros közlekedés szabályairól mesélt Forrás: 24 Óra Fotó: F.P.

Egy biztos, hogy a motorosoknak és az autósoknak is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. A motorosok esetében is fontos a követési távolság betartása, de a megfelelő védőfelszerelés viselése is. A bukósisak, a motorosruha és csizma viselete által elkerülhetjük egy esetlegesen bekövetkező baleset esetén a súlyosabb sérüléseket. Sajnos a közelmúltban Esztergom és Dömös között már történt is halálos motorbaleset, Tatabányán motoros és autó ütközött, éppen ezért fontos, hogy mind két kerékkel, mind a közlekedés többi szereplője betartsa a szabályokat. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

