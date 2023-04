Közösségi oldalán figyelmeztette a tatabányaiakat a város, hogy mindenki köteles lakóhelyének címét bejelenteni a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül. A lakcímbejelentés bármelyik járási hivatalnál teljesíthető, az eljárás pedig illeték- és díjmentes.

A valós, állandó lakcímet jelentő tatabányai lakóhely bejelentésével, illetve meglétével ugyanis számos szociális és egyéb támogatás, mint például az ingyenes parkolás érhető el. De a kedvezményeket biztosító Tatabánya kártyát is csak ennek birtokában vásárolhatjuk meg.

A valós lakcím adatok fontosak a regionális alapú szolgáltatások igénybevételéhez is, a háziorvosi ellátáskor, gyermekek iskoláztatása, óvodai beiratkozása során is. A megfelelő bejelentés azért is fontos, mert ez az a cím, ahol a hivatalos szervek, hatóságok kapcsolatot tudnak tartani velünk.

A lakcímbejelentés megtehető:

elektronikus úton ügyfélkapu használatával,

személyes megjelenéssel bármely járási okmányirodában, kormányablakban,

elektronikus ügyintézési ponton.

A lakcímbejelentéshez, amennyiben valakin nem saját ingatlanba kíván bejelentkezni, szükséges a szállásadó hozzájárulása is. A személyes ügyintézéshez minden esetben szükséges a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány, az előző lakcímet igazoló lakcímigazolvány, a kitöltött, saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap. A lakcímbejelentéshez szükség lehet egyéb dokumentumokra is, mint például meghatalmazásra vagy bérleti szerződésre.

Amennyiben valaki ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikusan is megtehető a bejelentés a magyarorszag.hu weboldalon. A lakóhelyet, a tartózkodási helyet és az ezeket érintő változásokat kizárólagos tulajdonosként, haszonélvezőként, illetve a szállásadó hozzájárulásával lehet online bejelenteni.