Műsorral és díjkiosztóval emlékeztek a költészet napjára a tatai Vaszary János Általános Iskolában. Az ünnepségen mintegy száz diák szerepelt: verset mondtak, színdarabot adtak elő és énekeltek. Illetve most is színpadra állt a vaszarys öregdiák, Kálmán Szabolcs bácsi, aki egy Petőfi Sándor verssel varázsolt mosolyt a gyerekek arcára.

A nézőtéren ülő gyerekek a műsor alatt többször is hangos kacagással vagy tapssal jutalmazták az előadókat. Természetesen a műsorról nem hiányozhattak a legnagyobb magyar költők művei, de ugyanúgy szerepet kaptak a mai kortárs, a gyerekek nyelvén vagy pont a gyerekekről, gyerekeknek írt költemények sem.

Sokszor fel sem tűnt, hogy egy vers sorait hallja a közönség, inkább egy kis mesejátéknak tűnt az ötletes előadásnak köszönhetően. És ha már költészet napja, akkor Lázár Ervin Négyszögletű Kerekerdőjének lakói is tollat ragadtak és megpróbáltak rímeket faragni. Bruckner Szigfrid ezúttal is hoppon maradt az Anyám tyúkjával, és Dömdödömé lett a az első díj. De a tatai diákok is megmutatták költői vénájukat: mintegy 60 mű érkezett be a Vaszary versíró pályázatára, aminek győzteseit a műsor végén hirdették ki.