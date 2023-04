Szerény, alázatos, kedves és végtelenül tehetséges. Szabó Tamás gyermekkorában szeretett bele a néptáncba. Március 15-e alkalmából pedig állami kitüntetéssel ismerték el.

– A bátyám már táncolt, és édesanyám kitalálta, hogy menjünk el és nézzük meg egy próbáját. Én óvodából kerültem első osztályba akkor. Néztem a próbát, amikor volt egy szünet, és Petőné Novák Tünde és Pető Gábor táncpedagógusok mondták, hogy próbáljam meg én is, ha már itt vagyok. Persze szégyenlős voltam és nem nagyon akartam, de aztán a bátyám rávett. Mutatott egy figurát és örömmel és sikeresen megcsináltam elsőre. Utána talán jött még egy figura, és azóta az életem része a tánc – idézte fel a korai éveket Szabó Tamás.

A Duna Művészegyüttes

Az 1957-ben alakult Duna Művészegyüttes huszonhat fős tánckarból és hattagú népi zenekarból áll, tagjai hivatásos néptáncosok és hangszeres művészek.

Törekvésük, hogy előadásaik a néptánc iránt érdeklődőket a színházhoz, a színházba járókat pedig a néptánchoz vigyék közelebb. Szabó Tamás csaknem kilenc évvel ezelőtt, 2014. június elsején csatlakozott az együtteshez, mint tánckari tag. 2021 óta az együttes táncos szólistája. Idén március 15-én Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesül. Az együttes ügyvezető igazgatója, Dr. Bába Szilvia Magyar Arany Érdemkereszt kapott.

– Három évig voltunk Kisbéren, de miután kevesen jelentkeztünk fiúk, nem tudták elindítani a csoportot. Borsos Eszter énekkarvezetőnek és ének tanárnőnknek köszönhetően a szomszédos Vérteskethelyre kerültünk a bakonysárkányi hivatásos táncoshoz, Molnár Gáborhoz. Több mint tíz évig a Höcögő Néptáncegyüttes tagjai voltunk. Mellette én felkerültem a felnőtt együttesbe itt Kisbéren, a Túri György által vezetett Bakony Néptáncegyütteshez. Közben elmentem Fótra tanulni. A bátyám is ott tanult, követtem őt ebben is – tette hozzá mosolyogva.

Szabó Tamás a díjjal

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Miután a Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és Gimnáziumban elvégezte az ötödévet is, hivatásos táncosként kezdett dolgozni. 2014. június elseje óta a fővárosi Duna Művészegyüttes tagja. Idén március 15-én állami kitüntetést kapott, Magyar Bronz Érdemkereszttel ismerték el munkáját.

Szakmai eredmények

2007 óta háromszor is az első helyezést érte el a tatai Márton napi szólótáncversenyen. Kétszer másodikként és egyszer harmadikként végzett a nívós megmérettetésen. 2010-ben a negyedik Országos Néptánc tanulmányi versenyen, Fóton a páros kategóriában a harmadik helyezést érte el. 2019-ben a tánc világnapján adták át a legjobb táncművészeket elismerő díjakat. A Magyar Táncművészek Szövetsége szakmai döntése alapján az évad legjobb férfi táncművésze díjat vehette át, néptánc kategóriában. Vendégszerepelt a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjén, valamint Mága Zoltán Újévi Koncertjén 2014-ben.

– Azt gondolom, első körben ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy jó úton haladok. Másodszorra pedig egy hatalmas nagy megtiszteltetés, egy felbecsülhetetlen érték számomra.

Célom, hogy minél több mindent el tudjak érni a szakmámban és a tanításban.

Tanítok gyermekeket is a budapesti Liget Táncakadémián. Két csoportom van, a Csöntörge és Borbolya. Szeretnék minél több mindent átadni nekik. A művészegyüttesnél általában reggel kilenctől van balettunk vagy valami erősítés, ezzel bemelegítünk. Majd utána jön a próba, készülünk a következő műsorokra. Elővesszük a koreográfiákat. Ha új produkció készül, akkor arra tanulunk – mesélte meghatódva.

A kisbéri táncost nemrég kitüntették

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ahogy most is egy újabb műsorra készülnek, közösen a Szent Efrém Férfikarral. A héten a Budapest Táncszínházban mutatják be A Duna balladái című produkciót. A huszonnyolc éves táncos emellett egy másik feladatra is hangolódik, hiszen édesapa lesz. Júniusra várják kisfiúkat, Benedeket.

– Szerelem volt első látásra – kezdte felesége, Szabó-Kürtös Csilla. – Három évvel ezelőtt Szicílián ismerkedtünk meg egy turné alkalmával. Engem oda, mint hegedűst hívtak és én állítottam össze egy zenekart. Tamást, mint táncost hívták. A találkozásból szerelem lett, 2021 nyarán pedig házasság. Az állami kitüntetés természetesen feleségét is büszkeséggel tölti el.