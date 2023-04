Figyelem! 54 perce

Nagy lehet a káosz hétvégén Tatabányán, ezekre az útlezárásokra készüljetek

Április 30-án, vasárnap a CRUMERUM Nyerges Rallye verseny miatt a városban több útszakasz lesz lezárva. Erről a megyei jogú város közösségi oldalán számolt be, és térképet is közölt, amelyet érdemes tanulmányozni. Más programokra is lehet számítani, amelyek majd befolyásolják a közlekedést.

Április 30-án reggel hét és délután hat óra között a Síkvölgyi úti elágazástól a Muskátli utcán át a Környebányai elágazásig lehet számítani útlezárásra. Április 29-én, szombaton már lesz pályabejárás: útlezárás nem, de fokozott forgalom lesz a szakaszon. A szakaszon a verseny alatt az autóbuszok is módosított menetrend szerint közlekednek. Ahogy arról beszámoltunk, a Lábatlan–Bajna közötti út mellett Tatabánya ad otthont a CRUMERUM-Nyerges Rallye gyorsulási szakaszainak.

Szintén ezen a napon 18 órakor veszi majd kezdetét a Magyarország–Grúzia férfi Európa–bajnoki selejtező mérkőzés a Multifunkciós Sportcsarnokban. A lezárás miatt azonban az Olimpikon út felől nem lehet majd kikanyarodni a Rehling Konrád útra és onnan sem lehet majd megközelíteni az Olimpikon utat. Ezen felül a Földi Imre Sportcsarnokban a TSC női kézilabda csapata mérkőzik majd meg 16 órától az Esztergom csapatával, ami tovább fogja növelni a környék autós forgalmát. Az esetleges torlódások kialakulásának elkerülése végett az érintett területen autóval közlekedőknek érdemes időben érkezni a sportesemények helyszínére, illetve aki teheti, vasárnap kerülje el ezeket az útszakaszokat - olvasható a közösségi oldalon.

