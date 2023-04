A Vaszary János a város legnagyobb általános iskolája. Három tagintézménye is van, ebből kettő a környező településeken működik, a harmadik pedig Tatán, a Jázmin utcában. Utóbbi egy évfolyammal várja a az iskolakezdőket.

7 szokás, néptánc a Jázminban, szakos osztályok a Vaszaryban

A Jázmin iskola csatlakozott az Életrevaló programhoz. A 7 szokás tanítással életre szóló tudást ígérnek tanítványaiknak, amely abban segíti őket, hogy jobb diákká, baráttá váljanak, majd később eredményesebb munkavállalóvá és szülővé. Legfontosabb feladatuknak tartják az alapképességek kialakítását, megszilárdítását. Az olvasást a régen bevált, írás, helyesírás készséget is nagyban elősegítő hangoztató- elemző-összetevő (népszerű nevén: szótagoló) módszer szerint tanítják.

Az anyaintézmény már tagozatos osztályokkal is várja a gyerekeket. Elsőben három osztályt indítanak: matematika, idegennyelv és a normál. Az elsőbe képességfelmérővel lehet bekerülni. Az iskolában akkreditált Tehetségpont működik, amellyel a városi és város környéki tehetségígéretek felismerését, tehetségük kibontakoztatását segítik egy országos hálózat részeként. De foglalkoznak sajátos nevelési igényű, nehezen beilleszkedő, magatartási zavarral küzdő gyermekekkel is. Ehhez van az iskolának saját fejlesztőpedagógusa, illetve gyógypedagógusa és logopédusa is. De sok tantervi programmal, szakkörrel is várják a diákokat.

− Kapcsolatban vagyunk a Kenderke művészeti iskolával, ahova a néptánc után érdeklődők járhatnak. Ezenkívül foci, kézilabba, kosárlabda, zumba, atlétika közül választhatnak a gyerekek. De kapcsolatban állunk a helyi atlétikai klubbal is, akiknek az utánpótlásneveléséhez csatlakozhatnak a tehetséges diákok. Ezen kívül az énekkarba már az alsó osztályosok is jelentkezhetnek, a színjátszó szakkörbe pedig ötödiktől várjuk a gyerekeket − sorolta a lehetőségeket Rabi Ildikó, az iskola igazgatóhelyettese. Hozzátette: a Vaszary tanulói rendszeresen részt vesznek különböző tanulmányi versenyeken, ahol sokszor első díjjal térnek haza. A nyolcadikosok nagy része pedig a környék gimnáziumaiban folytatja tovább a tanulmányait.

Elsőtől idegen nyelv a Fazekasban, kiscsoportos oktatás és sportosztály a Kőkűtiban

A Kőkúti Általános Iskola tagintézményeként működik a Fazekas utcai iskola, ahol ének zene és hangszeroktatással várják a gyerekeket. Kőhalmi Zoltán, az iskola igazgatója elárulta, hogy szeptembertől már az első osztályosoknak is bekerül a tantervébe az idegennyelv oktatása. De a Kőkúti iskolában is kicsit átszerveződnek az osztályok.

− A Minerva osztályban kiscsoportos oktatás folyik, amibe bekerült a korábbi öko osztályunk. Itt előtérbe helyezve a tanulók tehetséggondozását ökoprogrammal színesítjük a tantervet. A gyerekek hetente egy napot valamilyen külső helyszínen tanulnak: tanösvény, új kajakház, könyvtár. A Sport osztályban továbbra is kiemelt sportórákkal várjuk a gyerekeket, akik sportelméletet is tanulnak a nyolc év során. Új tantárgyként az angol és a tanulásmódszertan is bekerül a sport osztályosok órarendjébe. A harmadik osztályt szeptembertől indítjuk először, ez a Junior osztályunk lesz, ahol a hagyományos oktatást Lego-matematika és Lego-robotika oktatással egészítjük ki - árulta el az igazgató.

Két tanítási nyelv a Talentumban

Tata harmadik általános Iskolája nem állami fenntartású. A Talentum egy angol-magyar általános iskola, ami alapítványként működik és kis létszámú, maximum 16 fős osztályokkal várja a gyerekeket. A tanulóknak alapítványi hozzájárulást kel fizetniük.

Az általános iskolában két tanítási nyelven – angolul és magyarul – folyik az oktatás. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek minden nap van egy angolórájuk, és ezen kívül még három másik tantárgyat is angol nyelven tanulnak. A nyolc évfolyam alatt az országismeret, környezetismeret, informatika, földrajz, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat tanítják angolul, kétévenként változó összetételben. Az angol nyelv tanításában angol anyanyelvű lektor is közreműködik. Alapvető követelmény a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, a közlésben és annak alkalmazásában. Cél a középfokú nyelvvizsga szint elérése.

Évet is lehet ismételni a Színesben

A Fényes fasoron működő Színes iskolában felső tagozatba az léphet, aki arra képes. Az iskolai tanulmányok során minden gyermeknek lehetősége van a szülő kérésére egy osztályt következmények nélkül megismételni. Előfordul, hogy a szülő és a gyerek él ezzel a lehetőséggel. Lehetőséget adnak az áthallgatásra is felsőbb, esetleg alsóbb osztályokba. Ez azt jelenti, hogy képességei szerint haladhatja meg osztályának kereteit és adott tárgy(ak)ból egy másik, általában felsőbb osztály követelményeit teljesíti. Teljes nevükben is ezt a szabadságot képviselik: Színes Iskola - Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium.