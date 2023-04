Önvezető autók

Mérő László a mesterséges intelligencia témakörében arról is beszélt, az önvezető autók már jobban vezetnek, mint egy átlagember. Hazánkban nagyjából 500–600 ember hal meg az utakon évente, a jelenleg mesterséges intelligencia vezérelte programok vezetnék az autót, akkor ez a szám már most a tizedére csökkenne a becslések szerint, így sokkal kevesebb ártatlan ember halna meg. A mesterséges intelligencia pedig egyre csak fejlődik. Ennek ellenére mégsem terjednek el az önvezető autók, mert sok dolog nincs körülöttük tisztázva.

– Baleset ugyanis továbbra is lenne – hívta fel a figyelmet Mérő László. – A vezetésoktatóm annak idején mindig azt mondta, ha labdát látok, azonnal fékezzek, mert jön utána a gyerek. De mi van akkor, ha kiszalad elém három gyerek, én már nem tudok mit csinálni, de a mesterséges intelligencia reflexideje elég ahhoz, hogy félrerántsa a kormányt, nekimegy a falnak, és feláldozza az egyszem utasát. Ez egy elég erős etikai probléma. Ki venne olyan autót, amelyik esetleg feláldozza őt? Ki gyártana ilyen járművet, ha úgysem veszi meg senki?